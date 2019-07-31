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أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم (الأربعاء)؛ وزير العدل سليمان براهمي، وعين النائب العام عبدالقادر زغماتي بدلًا منه، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان أوردته "رويترز"، بأن ابن صالح عين "زغماتي" ليحل محل "براهمي"، بعد استشارة رئيس الوزراء.
وتجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها عدة مسؤولين كبار سابقين؛ منهم رئيسا الوزراء: أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، قيد الاحتجاز، فيما له صلة باتهامات منها تبديد الأموال العامة.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 09:11 PM
أحد حلفاء "بوتفليقة"
أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم (الأربعاء)؛ وزير العدل سليمان براهمي، وعين النائب العام عبدالقادر زغماتي بدلًا منه، وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان أوردته "رويترز"، بأن ابن صالح عين "زغماتي" ليحل محل "براهمي"، بعد استشارة رئيس الوزراء.
وتجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها عدة مسؤولين كبار سابقين؛ منهم رئيسا الوزراء: أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، قيد الاحتجاز، فيما له صلة باتهامات منها تبديد الأموال العامة.
، "الفساد" يطيح بوزير العدل الجزائري ،
المصدر : الخليج 365
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