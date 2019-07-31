، على شاكلة "فيس آب".. تطبيق يرسم صورة مخيفة للأرض بعد 50 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقته منظمة "غرينبيس" الروسية

عقب الرواج الواسع والمدوي لتطبيق "فيس آب" الذي يتيح لك اكتشاف صورتك في مختلف المراحل العمرية ولاسيما في سن الشيخوخة، أطلقت منظمة "غرينبيس" تطبيق "آيرث آب"، الذي يظهر تصورًا لما ستصبح عليه أرضنا بعد نصف قرن، وكانت النتيجة مفزعة ومخيفة.

وبحسب قناة "فرانس 24"، فإنه إذا كان الكثيرون قد تسلوا وضحكوا أمام صورهم وهم في عمر الشيخوخة على تطبيق "فيس آب"، فستبكيهم صور الأرض وما يرجح أن تكون عليه بعد بضعة عقود بسبب الاحتباس الحراري واستنفاد البشرية للموارد الطبيعية.

وإن كان تطبيق "فيس آب" قد أثار مخاوف لدى بعض خبراء الإنترنت، حول اختراقه لخصوصية المستخدمين، فإن تطبيق "آيرث آب" كفيل بأن يفزع كامل سكان كوكبنا بسبب المستقبل الصادم الذي ينتظره.

وبعد أن قررت "غرينبيس" روسيا تحويل رموز التطبيق الشهير نحو قضية أكثر عمقًا وأهمية ألا وهي تغير المناخ من أجل تسليط الضوء عليها ودق ناقوس الخطر وتوعية الناس بشأنها، فعبر "آيرث آب"، تصورت المنظمة غير الحكومية ما قد تصبح عليه الأرض بعد 50 أو 100 عام، وكانت النتيجة كما كان متوقعًا لا تبعث على المرح كما يفعل "فيس آب" بل على الفزع، وتمكن بذلك من تفهم مدى ضرورة التحرك بسرعة من أجل إنقاذ الأرض.

ونشرت المنظمة ولاسيما على حساب أنستغرام التابع لـ "غرينبيس روسيا"، صورًا للعديد من الأماكن الشهيرة كما هي عليه اليوم وصورًا للأماكن نفسها بعد خمسة عقود، فنكتشف مثلاً كاتدرائية القديس إسحاق وسط سانت بيتيرسبورغ وقد غمرتها المياه، وبحيرة "بايكال" الملقبة "العين الزرقاء" لسيبيريا وقد جفت تمامًا، والثلج قد غاب عن جبال سوتشيه، وأكبر غابات المنطقة تحولت صحراء مقفرة، فضلاً عن مدينة موسكو المتروكة المهجورة واختفاء الطوف الجليدي.