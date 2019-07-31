

مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

تواصل إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع إدارتي العلاقات العامة واللغات والترجمة تفعيل مبادرة " إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية " التي تتناول تعريف حجاج بيت الله الحرام بخدمات وجهود الدولة - حفظها الله - في تطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة 2030, من خلال استعراض أبرز الخدمات والمناشط والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.

وتم استقبال عدد من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإندونيسية والنيجيرية وإثرائهم بهذه المبادرة, وتعريفهم على مكتبة المسجد الحرام والأقسام التي تحتويها بالإضافة إلى إطلاعهم على مشاريع التوسعة

// انتهـى //

21:40ت م

0250



مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستواصل إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع إدارتي العلاقات العامة واللغات والترجمة تفعيل مبادرة " إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية " التي تتناول تعريف حجاج بيت الله الحرام بخدمات وجهود الدولة - حفظها الله - في تطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة 2030, من خلال استعراض أبرز الخدمات والمناشط والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.وتم استقبال عدد من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإندونيسية والنيجيرية وإثرائهم بهذه المبادرة, وتعريفهم على مكتبة المسجد الحرام والأقسام التي تحتويها بالإضافة إلى إطلاعهم على مشاريع التوسعة السعودية الثالثة وأخذهم في جولة على معارض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرض ماء زمزم المبارك.// انتهـى //21:40ت م0250

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين تواصل تفعيل مبادرة " إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.