السعودية اليوم / إدارة خدمات المياه بجازان تنفّذ ورشة تعريفية بقطع البولي إيثلين المستخدمة في شبكات المياه



جيزان 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

نفّذت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم ورشة عمل تحت عنوان " التعريف بقطع البولي إيثلين المستخدمة في شبكات المياه ", وذلك بخيمة الاحتفالات والتدريب بمقرّ الإدارة في حي السويس بمدينة جيزان.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر أنّ الورشة التي استهدفت المهندسين والفنيين بالإدارة العامة لخدمات المياه والاستشاريين والمقاولين المختصّصين بالإشراف على مشروعات الإدارة سعياً لتعريفيهم بآخر التقنيات التي توصلت إليها الشركات المصنّعة في هذا المجال بما يسهم في تبادل الخبرات فيما بينهم وتنمية قدراتهم في هذا المجال.

وبيّن أنّ الورشة هدفت للتعريف بالقطع المستعملة في شبكات المياه من البولي إيثلين وطرق تركيبها وصيانتها والأجهزة المستخدمة في التركيب ؛ ومنها طرق استخدام محابس البولي إيثلين الجديدة ذات الأقطار التي تصل إلى ٢٥٠ ملم لاستخدامها كبديل عن المحابس العادية، إضافة لطرق استخدام وصلات الفروع للوصلات المنزلية بطريقة التوصيل المباشر دون إغلاق المياه وعمل الصيانة لخطوط المياه التي لا يُوجد عليها محابس.

وأكّد أنّ تنفيذ الورشة يأتي امتداداً لحرص الإدارة على تنمية وتطوير قدرات منسوبيها والجهات المختصة بالإشراف على مشروعاتها .

// انتهى //

21:39ت م

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