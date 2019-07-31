السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يحتفي بوزير الإعلام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:57 مساءً, 31 يوليو 2019 م المناطق - واس أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، الليلة الماضية، حفل استقبال في البيت السعودي بإسلام آباد، تكريماً لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة الذي يزور باكستان حالياً.

حضر الحفل الوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام، وعدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية الباكستانية، والملاحق ومديرو المكاتب بسفارة المملكة العربية السعودية.

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