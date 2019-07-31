شكرا لقرائتكم مدينة الحجاج في السيح تشرع أبوابها لاستقبال حجاج دول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-31 مدينة الحجاج في السيح تشرع أبوابها لاستقبال حجاج دول الخليج متابعات الخليج 365 - واس بدأت مدينة الحجاج في مدينة السيح بمحافظة الخرج اليوم ، في استقبال الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى المشاعر المقدسة وسط استعدادات عالية وجاهزية من الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج بالمدينة.

‏وتضم المدينة الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح عدد من مقرات الإدارات الخدمية التي جهزتها بلدية الخرج لتقدم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن.

وأقامت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج مخيماً دعوياً يعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والمطويات الخاصة بموسم الحج، وإرشاد الحجاج والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالحج.

وتشارك جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بإقامة برنامج تثقيفي للحجاج بمشاركة نخبة من المتخصصين، فيما بدورها تشارك كشافة إدارة تعليم الخرج بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية لضيوف الرحمن.









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