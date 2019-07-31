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هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

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2019-07-31

هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم كانت في الأحساء.

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وأوضحت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن الأحساء كانت الأكثر حرارة في المملكة، حيث سجل المرصد الخاص بها (47 درجة)، فيما جاءت بعد ذلك مراصد الدمام والظهران والقيصومة مسجلة (45 درجة).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطريق الواصل بين مدينة جازان والليث، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وتمتد إلى منطقة نجران.





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