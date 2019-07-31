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حجاج بنجلاديش ينهون إجراءات سفرهم عبر مبادرة طريق مكة

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2019-07-31

حجاج بنجلاديش ينهون إجراءات سفرهم عبر مبادرة طريق مكة

متابعات الخليج 365 - واس

أنهى العشرات، من حجاج بنجلاديش إجراءات سفرهم عبر مبادرة طريق مكة في مطار شاه جلال في دكا استعدادًا للسفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

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يأتي ذلك فيما تواصل مبادرة طريق مكة نجاحها ولله الحمد في تطبيق أعمالها في دول المبادرة لهذا العام بالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية وسط إجراءات تنظيمية سهلت مغادرة مئات الحجاج حتى الآن.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بشكل جزئي وتجريبي خلال موسم حج عام 1438هـ على نسب محددة من حجاج ماليزيا، وشملت جميع الحجاج الماليزيين والإندونيسيين عام 1439هـ، وهذا العام شملت: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس مستهدفة نقل 225 ألف حاجٍ وحاجة.





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