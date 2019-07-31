شاهد بنت العز والحشمة.. موظفة بالجوازات تتكلم التركية بطلاقة

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن فخرهم وسعادتهم بالنماذج الناجحة من موظفات الجوازات السعودية اللواتي يمثلن واجهة مشرفة للمملكة ويعكسن حجم اهتمام المملكة بالمرأة وتمكينها في كل المجالات.

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وتداول المغردون مقطع فيديو يظهر موظفة في الجوازات السعودية وهي تتكلم مع حاجة تركية باللغة التركية بكل طلاقة، وتطلب منها أخذ البصمة، فيما بدت على الحاجة التركية السعادة بوجود من يفهم لغتها ويتقنها إلى هذا الحد.

وأشاد المغردون بالفتاة السعودية التي نعتوها باسم بنت العز والحشمة التي عكست صورة إيجابية عن استعدادات المملكة لهذا الموسم الهام.