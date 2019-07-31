حقوق الإنسان تشيد بفعاليات مهرجان الورد في سجون تبوك

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أشادت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمبادرة نقل فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بتبوك، إلى النزلاء داخل سجون تبوك.

وأكدت الجمعية أن نقل الفعاليات سيكون لها أثر إيجابي على النزلاء وعلى ذويهم من منطلق أن عقوبة السجن لها جانب إصلاحي أيضاً.

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وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان ” نأمل أن تتكرر في بقية السجون حسب توفر الإمكانات، ونحن على ثقة بأن إمارات المناطق والأجهزة الحكومية والأهلية ترحب بالمساهمة في تنفيذ هذه المبادرات.

وأضاف” إذا نظرنا إلى هذه المبادرة إلى جانب مبادرة فرجت للتسديد عن السجناء الموقوفين بقضايا مالية يتبين لنا الجهد الإيجابي المبذول من المديرية العامة للسجون وبتوجيهات من سمو وزير الداخلية لتغليب جانب الإصلاح على العقاب وهو توجه محمود في القضايا غير الجنائية وينسجم مع مساعٍ عالمية للأخذ ببدائل السجن في القضايا التي ليس فيها عنف واعتداء على الآخرين.

وكان مجلس التنمية السياحي بتبوك، نقل وبالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والمديرية العامة للسجون، ضمن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ عددًا من فعاليات المهرجان إلى النزلاء داخل السجن وتضمنت الفعاليات، السيرك العالمي الروسي والألعاب البهلوانية وألعاب الخفة، وبرامج ثقافية متنوعة شملت أمسية شعرية والعزف والموسيقي وفنون الرسم”.

