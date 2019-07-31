الان تتابع مصرع سيدة بعد تعرضها لحادث أثناء قيادة مركبتها في عفيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 22 دقيقة - 9:03 م, 31 يوليو 2019 م التعليقات: 0 على طريق مهد الذهب الخليج 365-عفيف لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها لحادث مروري وقع، اليوم، على طريق مهد الذهب- عفيف مع مركبة أخرى يقودها شاب.

وأشارت مصادر أن السيدة توفيت في مكان الحادث على الفور، فيما تعرض الشاب في المركبة الأخرى لإصابات متفرقة نقل على إثرها لمستشفى عفيف العام.

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