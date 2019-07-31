الان تتابع الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 1440/11/29 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع أن تسود سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتغعات الطائف.
وشملت التوقعات أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.
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