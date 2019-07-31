شعور لا يوصف يرافق المعمر الإندونيسي وعائلته في رحلة الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حامل في دواخله شعورا غامرا بالفرحة والسعادة وصل إلى جدة أمس المعمر الإندونيسي الحاج أوهي عيدروس سمري، 130 عاما، والذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافته خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من 6 أشخاص، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وفور وصوله صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي كان في استقباله مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالمطار عبدالمجيد الأفغاني، ومدير مناوب قوة جوازات الحج العقيد سالم القحطاني، ومدير العلاقات العامة بالمطار تركي الذيب.

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وأعرب الحاج أوهي وأفراد عائلته عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن دوما، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قدمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين.

وعبر الحاج أوهي عن بالغ سعادته كونه أحد المستضافين لدى خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله أن يتقبل حجه وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه لخدمة حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأوضحت ابنته الحاجة سيتي رحيلا أن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته قبل أن يتوفاه الله، مشيرة إلى أن حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج أظهرت الصورة الأخوية التي تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول.

فيما بينت حفيدته الحاجة كرسينا بأن شعورهم لا يوصف، مشيدة بالعناية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وبتفاني وإخلاص رجال الأمن في هذه البلاد المباركة.