دليل الكتروني بـ4 لغات لتوعية الحجاج بالطقس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دليلا الكترونيا لتوعية الحجاج بالمعلومات الأرصادية والبيئية بعنوان «الأرصاد والبيئة في الحج» لموسم الحج لهذا العام 1440، ويأتي بأربع لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية الأوردو.

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من جهة أخرى، أطلقت الهيئة المعرض المتنقل التوعوي التثقيفي بالأرصاد والبيئة للهيئة بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بالمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال برامج تثقيفية متنوعة حول الأرصاد، وكيفية التعرف على قياس درجات الحرارة، ورصد جودة الهواء، ونقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشاشات التفاعلية بالإضافة إلى عرض البرامج التوعوية والتثقيفية التي تحتوي على التعريف بالطقس بواسطة عرض أنواع السحب وكيفية التعرف عليها وعرض آلية التفتيش البيئي والتعرف على أنواع النفايات والمخلفات وآلية تدويرها، إلى جانب توزيع الهيئة حقائب للحجاج تحتوي على هدايا عينية.

يذكر أن الهيئة ستقدم أعمالها الأرصادية والبيئية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة، كما قامت الهيئة بتوفير غرفة عمليات للأرصاد والبيئة في «مشعر منى» لتقديم التحليل والتدقيق على المعلومات والبيانات سواء الأرصادية منها أو البيئية، وتسهيل وصولها للجهات المستفيدة بشكل مستمر، ومركز إعلامي متكامل لخدمة الإعلام المرئي والمقروء على مدار الساعة، في صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج، وتمكنت من مزاولة مهامها في رصد حالة الطقس بأجواء المشاعر المقدسة منذ بداية ذي القعدة الحالي بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق مهامها ومسؤوليتها ومن خلال المختصين في العمل البيئي والأرصادي.

ماذا يحتوي الدليل؟