تدعيم المخزون لتوفير الخبز ومنتجات الدقيق للحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد الفارس خلال زيارته لفروع المؤسسة وشركات المطاحن بمنطقة مكة المكرمة الاستعدادات وجاهزية الفروع بمحافظتي جدة والجموم لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، واطلع على الخطط التشغيلية المعتمدة والتأكد من توفير كل احتياجات السوق من القمح والدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى لحجاج بيت الله الحرام.

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واستمع خلال الزيارة لشرح مفصل من المسؤولين بالمؤسسة وشركتي المطاحن الأولى والثالثة عن حجم مخزونات القمح والطاقات الإنتاجية للمطاحن وحصص الدقيق المخصصة للعملاء.

وأكد مديرا فرعي المؤسسة بجدة والجموم استعداد الفرعين لتزويد شركات المطاحن بالكميات التي تحتاجها من القمح، حيث يجري تدعيم مخزونات القمح بالفرعين بكميات إضافية استعدادا لموسمي رمضان والحج من كل عام، فيما أوضح الرؤساء التنفيذيون لشركات المطاحن أنه في إطار الاستعدادات التي بدأت منذ وقت مبكر، أتيحت للعملاء زيادة تصل إلى 20% على حصصهم المقررة مع الالتزام بتلبية أي طلبات إضافية وبصورة مباشرة. وفيما يتعلق بمخزونات الدقيق الاحتياطية فتبلغ حاليا على مستوى فرعي الشركتين بمنطقة مكة المكرمة حدود 800 ألف كيس، والتي تعادل احتياجات الاستهلاك لمدة أسبوعين، ويمكن ضخها في أي وقت، هذا خلافا لإنتاج المطاحن اليومي بالفرعين، والذي يغطي حاجة السوق كاملة.

من جانبه حث الفارس الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أهمية دور فروع المؤسسة وفروع شركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة الدقيق الحيوية والمهمة لحجاج بيت الله الحرام.