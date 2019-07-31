جدولة رحلات حجاج مبادرة طريق مكة بـ5 دول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جدولت الهيئة العامة للطيران المدني الرحلات المخصصة لحجاج 5 دول ضمن مبادرة طريق مكة التي تشرف عليها وزارة الداخلية بهدف تيسير إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، فيما جهزت صالة مخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأوضح رئيس الهيئة عبدالهادي المنصوري أن إدارته جدولت الرحلات المخصصة للمبادرة وتعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة لخدمة ضيوف الرحمن على نحو أفصل.

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وقال إن المبادرة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالخدمات التي يجري تقديمها لضيوف الرحمن والارتقاء بها في مختلف المجالات، ويدعم ذلك التوجه ما انبثقت عنه رؤية 2030 من مبادرات تسير ضمنها المبادرة التي تعد جزءا من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مضيفا أن الحجاج الذين يصلون إلى المملكة ضمن المبادرة عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطاري جدة والمدينة لأداء مناسك حج هذا العام يحظون بالرعاية والاهتمام من قبل المسؤولين عن المبادرة، حيث يستقبلون أجمل استقبال ويجري إيصالهم بسلاسة إلى مقر الحافلات التي تنقلهم إلى إسكانهم دون مشقة.

وأكد جاهزية صالات الحج في مطاري جدة والمدينة، وتوفر الإمكانات التي تساعد على انسيابية مرور الحجاج وذهابهم بمجرد وصولهم إلى أرض المطار إلى حافلاتهم في وقت قياسي.

الدول الـ5: