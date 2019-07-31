46.5 مليون ريال لترقيم الإبل الكترونيا بخدمات بيطرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عقد «تقديم خدمات بيطرية لترقيم وتسجيل الإبل الكترونيا» مع شركة متخصصة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 46.5 مليون ريال وبمدة تنفيذ 12 شهرا.

وأوضحت البيئة أن العقد يهدف إلى تقديم الخدمات البيطرية للإبل عند ترقيمها الكترونيا، للتأكد من صحتها وسلامتها جسديا، والسيطرة على تفشي الأمراض والأوبئة، إضافة إلى المحافظة على الصحة العامة عبر التحكم بالأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

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وبينت أنها مكنت أخيرا المنشآت البيطرية من تقديم خدمة ترقيم الإبل عبر التسجيل الالكتروني، إنفاذا لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الالكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الالكتروني للحيوانات لدى الوزارة.

إلى ذلك وقع وزير البيئة والمياه والزراعة عقد الخدمات الاستشارية لآليات العمل والخدمات الالكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، بقيمة 10.4 ملايين ريال، وبمدة تنفيذ (36) شهرا، وذلك لتطوير آليات العمل والخدمات الالكترونية في وكالة الوزارة للزراعة، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال، وكذلك الخدمات الموقتة والإضافية والتكميلية.

يذكر أن الوزارة أطلقت سابقا خطتها للتحول الرقمي وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

أهداف الترقيم