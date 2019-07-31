مؤتمر جيبكا يناقش الأمن الغذائي لمنطقة الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يناقش مؤتمر جيبكا للأسمدة تحت عنوان «التحول: عصر جديد لصناعة المغذيات الزراعية» الأمن الغذائي لمنطقة الخليج العربي والاتجاهات والتحديات التكنولوجية، واستراتيجيات النمو واتجاهات سوق الأسمدة وفرص إنتاج أسمدة عالية الجودة.

ويعقد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في منطقة الخليج العربي، خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل، الدورة العاشرة من المؤتمر في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وستتخلل فعاليات اليوم التحضيري للمؤتمر ورشة عمل بعنوان «جاهزية رأس المال البشري للنهوض بمستقبل الصناعة»، تناقش عددا من المواضيع، بما فيها تنوع منتجات صناعة الأسمدة، إلى جانب ورش عمل أخرى تتطرق إلى أفضل الممارسات العالمية والإقليمية من كبار مزودي التكنولوجيا في العالم.

300 مندوب

وأفاد الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون بأن تنظيم الدورة العاشرة من مؤتمر جيبكا للأسمدة في سلطنة عمان للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققته دورة العام الماضي، حيث استقطبت أكثر من 300 مندوب من الشركات في المنطقة والعالم، للتواصل وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في القطاع والتعرف على أحدث التقنيات وآخر توجهات الأسواق العالمية للأسمدة الكيماوية، مبينا أن المؤتمر على مدار السنوات الماضية لعب دورا محوريا في تعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي في مجالي القيادة والابتكار، كما شكل منصة مهمة لقادة الفكر وكبار وخبراء الصناعة وصناع القرار لتبادل الرؤى حول الموضوعات الخاصة بالقطاع وأفضل السبل لمجاراة التحولات السريعة ضمن القطاع.

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سلم الأولويات

وأفاد الدكتور السعدون بأن المؤتمر سيستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها صناعات دول المجلس أمام جمهور دولي متنوع، ولمشاركة الدروس من الخبرات العالمية في مواجهة التحديات التي تؤثر على السوق، لذا تتربع قضية تحقيق الأمن الغذائي على رأس سلم الأولويات للصناعة، وستلعب التقنيات المبتكرة واستراتيجيات الرقمنة، على امتداد سلسلة القيمة، دورا محوريا في الوصول إلى هذا الهدف الطموح.

كما سيتطرق المؤتمر إلى اتجاهات سوق الأسمدة وفرص إنتاج أسمدة عالية الجودة وغيرها من القضايا التي تهم القطاع، حيث إن صناعة المغذيات الزراعية شهدت خلال السنوات الماضية توجها استراتيجيا ثابتا مدعوما بزيادة التركيز على الابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة الرئيسة التي تتحكم في الطلب العالمي على الأسمدة.

مواجهة التحديات

وبين أن مؤتمر جيبكا للأسمدة استطاع على مدار السنوات الماضية أن يعزز مكانته كونه منصة إقليمية بارزة للتواصل وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وأهم الأفكار والخبرات وسبل مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي.

يذكر أنه في كل عام يجتمع قادة الفكر والخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها بهدف التواصل فيما بينهم، وتوسيع معارفهم وتبادل الأفكار حول أحدث التوجهات التي تعزز النمو في سوق الأسمدة.