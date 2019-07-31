22 يترشحون للمراحل النهائية بجائزة «شاعر عكاظ»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

انتهت أمس الأول مهلة الاشتراك في مسابقة جائزة «شاعر عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح» ضمن (موسم الطائف) لعام 1440، التي يزيد مجموع جوائزها عن مليوني ريال، وبلغت المشاركات التي انطبقت عليها شروط المسابقة 161 مشاركة من شعراء وشاعرات من جميع الدول العربية. وبينت مديرة موسم الطائف نورة العكيل أن جائزة «شاعر عكاظ» شهدت هذا العام تطويرا في طريقة المشاركة والتنافس، كما أنها سعت لإتاحة فرص التنافس المتكافئة بين شعراء العرب، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتسق مع الأهمية التاريخية والحضارية التي يحملها سوق عكاظ باعتباره من أشهر أسواق العرب منذ عصر ما قبل الإسلام.

وكانت اللجنة المنظمة لجائزة «شاعر عكاظ» استبعدت 20 مشاركة لعدم اكتمال المتطلبات والشروط، واختارت 22 شاعرا وشاعرة يمثلون 11 دولة عربية، للمشاركة في المرحلتين التمهيدية والنهائية في سوق عكاظ خلال أغسطس.