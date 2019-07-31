إثراء يدشن الموسم الثاني لـ«تنوين»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج تنوين، الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة، وذلك في الفترة من 11 إلى 27 صفر المقبل، ويهدف من خلال فعاليات هذا الموسم إلى إعادة تعريف مفهوم اللعب، وعلاقته بالتعليم والتصنيع والفنون والابتكار.
كما يستضيف هذا الموسم متحدثين ملهمين ومؤثرين من مختلف أنحاء العالم، للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم الخلاقة، ويشرع «تنوين» أفقا رحبا لزواره من خلال استعراض تجارب ملهمة وممتعة اختيرت بعناية، لتقديم معرفة خالصة وجديدة عبر بيئة محفزة لمعالجة الأفكار الإبداعية وتحويلها من خانة الأفكار المجردة إلى عالم الاستثمار، سعيا إلى ترجمتها على أرض الواقع.
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