العراق وفلسطين يستهلان غرب آسيا بالفوز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

استهل المنتخب العراقي بطولة غرب آسيا التي يستضيفها حاليا بالفوز على نظيره اللبناني 1-0 في المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة من البطولة أمس الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى. كما حقق المنتخب الفلسطيني نتيجة إجابية بفوزه على نظيره اليمني 1-0.

ويستضيف العراق البطولة حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 9 منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتهما في مدينتي كربلاء وأربيل.