السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
استهل المنتخب العراقي بطولة غرب آسيا التي يستضيفها حاليا بالفوز على نظيره اللبناني 1-0 في المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة من البطولة أمس الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى. كما حقق المنتخب الفلسطيني نتيجة إجابية بفوزه على نظيره اليمني 1-0.
ويستضيف العراق البطولة حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 9 منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتهما في مدينتي كربلاء وأربيل.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق وفلسطين يستهلان غرب آسيا بالفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.