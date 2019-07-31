سواريز وموسى يلحقان بتدريبات برشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

انضم الأوروجوياني لويس سواريز والسنغالي موسى واجو إلى تدريبات فريقهما برشلونة الإسباني أمس للمرة الأولى منذ انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في البطولات القارية هذا الصيف.

وواصل برشلونة تدريباته لليوم الثاني على التوالي بعد عودته من رحلته باليابان، حيث شارك الفريق هناك في بطولة كأس راكوتين.

وكان سواريز خاض مع منتخب الأوروجواي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي استضافتها البرازيل أخيرا، فيما شارك واجو مع المنتخب السنغالي الذي خسر نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أخيرا في مصر.