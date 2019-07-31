زيادة أعداد الحجيج تجسد قدرة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي أن جهود المملكة التي تبذلها في التسهيل على الحجاج تجسدت في الاستيعاب والزيادة المستمرة لأعداد ضيوف الرحمن عاما بعد عام.

وقال إن الاستعدادات والتسهيلات في المطارات وعدد الرحلات الهائلة وتنوعها وتطور الانتقالات والخدمات المتنوعة بالمشاعر المقدسة، تجسد التطور النوعي والكمي لجهود المملكة الجليلة، وهي مقدرة من جانب الحجاج الذين سينقلون الصورة كاملة خلال وجودهم بالأراضي المقدسة أو عند عودتهم لأوطانهم.

ونوه الذوادي بجهود المملكة في توفير الأمن للحجيج عن طريق التعاون بين مختلف الجهات والاستعانة بمتطوعين في التسهيل على الحجاج وتوفير ما يحتاجون له على مختلف جنسياتهم وفئاتهم، مؤكدا أن هذا التنسيق بين المتطوعين والجهات المعنية الرسمية يسهم في نجاح تنظيم موسم الحج، ويجعل عملية التعامل مع الحجيج أكثر سهولة ويسرا بما يحقق الأمن والأمان لضيوف الرحمن.