7 دول في تحالف تأمين مضيق هرمز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد ممثلون عسكريون لبريطانيا والولايات المتحدة اجتماعا أمس في البحرين لمناقشة إمكانية تشكيل بعثة دولية للقيام بمهمة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتسعى بريطانيا والولايات المتحدة إلى تشكيل بعثة للقيام بمهمة منع إيران من الاستيلاء على المزيد من ناقلات النفط، بعد أن احتجزت طهران الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني والناقلة «إم تي رياح» التي ترفع علم بنما في منتصف يوليو في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي استراتيجي بين إيران وسلطنة عمان.

ووفقا لمصادر دبلوماسية في بروكسل، أعربت بلدان مثل الدنمارك وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد عن اهتمامها، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها لا تتوقع أي مشاركة.