عقاقير الحموضة تسبب الحساسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا
توصل باحثون من النمسا إلى أن تناول العقاقير المحيدة للحامض المعدي يمكن أن يزيد على ما يبدو خطر الإصابة بأنواع من الحساسية.
وتبين للباحثين أن المرضى الذين وصفت لهم عقاقير ضد الحموضة اضطروا في السنوات التالية لذلك لتناول عقاقير مضادة للحساسية.
ونصح خبير ألماني مختص بعدم تناول مثل هذه العقاقير إلا في حالات الضرورة.
يشار إلى أن محيدات الحموضة هي عقاقير واسعة الانتشار تؤخذ على سبيل المثال عند الشعور بالحموضة، إضافة للإصابة بالتهابات الأمعاء أو المريء، كما توصف هذه العقاقير أيضا مع عقاقير أخرى، في بعض الأحيان، مثل المسكنات.
وأشار الباحثون تحت إشراف جالاتيا يورداكيفا، من جامعة فيينا، إلى أن تحليل البيانات طال 8.2 ملايين مريض، وهو ما يعني معظم سكان النمسا.
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