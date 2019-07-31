العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاه بالهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية أمس العثور على جثة مالك أكبر سلسلة مقاه في الهند في نهر بجنوب الهند، وذلك بعد نحو 36 ساعة من اختفائه.

وكان «في جيه سيدهارثا» اختفى من على جسر فوق النهر في بلدة مانجالورو الاثنين الماضي، مما أثار تكهنات حول مواجهته لصعوبات مالية واحتمالية انتحاره.

وقال مفوض شرطة مدينة مانجالورو سانديب باتيل «عثر صيادون على جثته صباح أمس على بعد 500 متر من الجسر فوق نهر نيترافاتي». وأضاف «تم التعرف على الجثة، وسوف تسلم للأسرة عقب استكمال الإجراءات الرسمية».