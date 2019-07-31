تمساح يبتلع شريحة معدنية قبل نفوقه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شعر مالك مزرعة للتماسيح في شرق أستراليا بالحيرة بسبب العثور على شريحة معدنية لتقويم العظام ومسامير في معدة تمساح نافق من تماسيح المياه المالحة طوله 7ر4 أمتار.
ونفق التمساح في يونيو الماضي في مزرعة كورانا للتماسيح بمنطقة كوونجا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم بولاية كوينزلاند، بعد ستة أشهر من قتال طوال الليل مع تمساح من الحجم نفسه.
وقال مالك المزرعة، جون ليفر، إن التمساح توقف عن الأكل تماما قبل نفوقه، مضيفا أنه شعر بالصدمة عند العثور على شريحة فولاذية مقاومة للصدأ مكتملة مع ستة مسامير في معدة التمساح عند فحصه.
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