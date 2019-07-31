محمد بن مسعود - الدمام - أثناء محاولتها التجسس على مواقعه في الدريهمي أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، طائرة استطلاع مسيّرة، تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول التجسس على مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي. وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع. 31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 08:54 PM أثناء محاولتها التجسس على مواقعه في الدريهمي Advertisements الجيش اليمني يسقط "طائرة" حوثية إيرانية الصنع الجيش اليمني يسقط "طائرة" حوثية إيرانية الصنع أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، طائرة استطلاع مسيّرة، تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول التجسس على مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي. وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع. الكلمات المفتاحية ، الجيش اليمني يسقط "طائرة" حوثية إيرانية الصنع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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