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أرجأ القضاء السوداني، اليوم (الأربعاء)، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، إلى 15 أغسطس (آب)، حسبما ذكرت قناة "الحرة".
وكانت مصادر سودانية قد ذكرت أمس أن هيئة الدفاع عن "البشير"، تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.
وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما، التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.
وكانت النيابة قد وجّهت "للبشير" تهمًا تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 08:48 PM
هيئة الدفاع عنه طلبت الإرجاء
أرجأ القضاء السوداني، اليوم (الأربعاء)، محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، إلى 15 أغسطس (آب)، حسبما ذكرت قناة "الحرة".
وكانت مصادر سودانية قد ذكرت أمس أن هيئة الدفاع عن "البشير"، تعتزم تقديم طلب للمحكمة بتأجيل عقد أولى جلسات محاكمته بسبب وفاة والدته.
وسمحت السلطات السودانية للرئيس السابق وشقيقه بحضور جنازة والدتهما، التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.
وكانت النيابة قد وجّهت "للبشير" تهمًا تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.
، تأجيل محاكمة "البشير" في قضايا الفساد ،
المصدر : الخليج 365
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