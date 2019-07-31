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نشر مركز التواصل بالخطوط الجوية العربية السعودية، وثيقة وقعها الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله- قبل نحو 76 عاماً، في ٤-١٠-١٣٦٤ بخط يده للرحلة الملكية الجوية الأولى من عفيف إلى الطائف في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، حيث كان الأمير بندر ضمن مرافقي الملك المؤسس على متن الطائرة (داكوتا DC-3) المهداة من قبل الرئيس الأمريكي روزفلت عام 1945م، والتي أصبحت نواةً لأسطول الخطوط الجوية العربية السعودية لاحقاً.
وسرد الأمير بندر أسماء من كانوا في معية الملك عبدالعزيز رحمه الله، ومنهم الأمير فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالعزيز إضافة إلى مستشاري الملك عبدالعزيز.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 08:49 PM
شملت من كانوا في معية الملك المؤسس على متن الطائرة (داكوتا DC-3)
نشر مركز التواصل بالخطوط الجوية العربية السعودية، وثيقة وقعها الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله- قبل نحو 76 عاماً، في ٤-١٠-١٣٦٤ بخط يده للرحلة الملكية الجوية الأولى من عفيف إلى الطائف في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، حيث كان الأمير بندر ضمن مرافقي الملك المؤسس على متن الطائرة (داكوتا DC-3) المهداة من قبل الرئيس الأمريكي روزفلت عام 1945م، والتي أصبحت نواةً لأسطول الخطوط الجوية العربية السعودية لاحقاً.
وسرد الأمير بندر أسماء من كانوا في معية الملك عبدالعزيز رحمه الله، ومنهم الأمير فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن عبدالعزيز إضافة إلى مستشاري الملك عبدالعزيز.
، قبل 76 عاماً.. وثيقة بخط الأمير بندر بن عبدالعزيز لرحلة ملكية من عفيف للطائف ،
المصدر : الخليج 365
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