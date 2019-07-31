، بالصور.. "تطوعي تعليم شرورة" يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة ،

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انطلق الفريق التطوعي لإدارة تعليم شرورة مع الجهات الحكومية كافة بالمحافظة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة؛ إذ تم تأسيس فريق تطوعي من منسوبي تعليم شرورة بإشراف ومتابعة من مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.
ويتكون الفريق التطوعي من ٥ مشرفين و٦ معلمين و٢٦ طالبًا و٣٠ طالبة و٤ سائقين و٤ حافلات نقل، تسهم في نقل المتطوعين من منسوبي التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الحرام، وذلك خلال استقبالهم في استراحة الحجاج بالوديعة، إضافة إلى كشافة تعليم شرورة المشاركين مدار ٢٤ ساعة في خدمة واستقبال الحجاج.
يُذكر أن الفريق التطوعي للتعليم تم تدريبه وإعداده للمشاركة ومساندة الجهات العاملة في استقبال الحجاج.
ومن جهته، قال مدير تعليم شرورة إن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع. والفريق التطوعي لتعليم شرورة بدأ منذ أسبوعين بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة، وذلك ضمن منظومة العمل المتكامل بمحافظة شرورة، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة نجران ووزير التعليم ضمن المشروع الوزاري لخدمة ضيوف الرحمن.
بالصور.. "تطوعي تعليم شرورة" يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعةعلي حفول الخليج 365 2019-07-31
انطلق الفريق التطوعي لإدارة تعليم شرورة مع الجهات الحكومية كافة بالمحافظة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة؛ إذ تم تأسيس فريق تطوعي من منسوبي تعليم شرورة بإشراف ومتابعة من مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.
ويتكون الفريق التطوعي من ٥ مشرفين و٦ معلمين و٢٦ طالبًا و٣٠ طالبة و٤ سائقين و٤ حافلات نقل، تسهم في نقل المتطوعين من منسوبي التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الحرام، وذلك خلال استقبالهم في استراحة الحجاج بالوديعة، إضافة إلى كشافة تعليم شرورة المشاركين مدار ٢٤ ساعة في خدمة واستقبال الحجاج.
يُذكر أن الفريق التطوعي للتعليم تم تدريبه وإعداده للمشاركة ومساندة الجهات العاملة في استقبال الحجاج.
ومن جهته، قال مدير تعليم شرورة إن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع. والفريق التطوعي لتعليم شرورة بدأ منذ أسبوعين بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة، وذلك ضمن منظومة العمل المتكامل بمحافظة شرورة، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة نجران ووزير التعليم ضمن المشروع الوزاري لخدمة ضيوف الرحمن.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
08:35 PM
يتكون الفريق من 56 طالبًا وطالبة و٥ مشرفين و٦ معلمين و4 سائقين
انطلق الفريق التطوعي لإدارة تعليم شرورة مع الجهات الحكومية كافة بالمحافظة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة؛ إذ تم تأسيس فريق تطوعي من منسوبي تعليم شرورة بإشراف ومتابعة من مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا.
ويتكون الفريق التطوعي من ٥ مشرفين و٦ معلمين و٢٦ طالبًا و٣٠ طالبة و٤ سائقين و٤ حافلات نقل، تسهم في نقل المتطوعين من منسوبي التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الحرام، وذلك خلال استقبالهم في استراحة الحجاج بالوديعة، إضافة إلى كشافة تعليم شرورة المشاركين مدار ٢٤ ساعة في خدمة واستقبال الحجاج.
يُذكر أن الفريق التطوعي للتعليم تم تدريبه وإعداده للمشاركة ومساندة الجهات العاملة في استقبال الحجاج.
ومن جهته، قال مدير تعليم شرورة إن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع. والفريق التطوعي لتعليم شرورة بدأ منذ أسبوعين بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة، وذلك ضمن منظومة العمل المتكامل بمحافظة شرورة، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة نجران ووزير التعليم ضمن المشروع الوزاري لخدمة ضيوف الرحمن.
، بالصور.. "تطوعي تعليم شرورة" يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ الوديعة ،
المصدر : الخليج 365
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