عروض العثيم اليوم الأربعاء لشهر يوليو 2019| مهرجان مقاضيك الشهرية من أسواق عبد الله العثيم السعودية

عروض العثيم اليوم الأربعاء حيث تستمر هذه العروض حتى يوم 31 يوليو 2019، وهي من ضمن مهرجان مقاضيك الشهرية، وأسواق عبد الله العثيم له 225 فرع داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لتوفير كافة مستلزمات المواطنين في المملكة، وتحرص الشركة على تقديم خصومات مميزة وعروض مخفضة، ويمكنكم الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 920000702، وذلك في حالة مواجهة أي من المشاكل أو الأستفسار عن أي شيء، ومن ضمن العروض التي تقدمها أسواق العثيم مهرجان الطازج، حيث تم بالأمس الإثنين تقديم العديد من العروض المخفضة على الخضار والأطعمة، ويقدم مهرجان مقاضيك الشهري، العديد من العروض على الأجهزة والأطعمة وغيرها.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح الفرع 225 منذ أيام قليل، وهو يقع في محافظة ضرية طريق الملك عبد الله، وبجانب العروض اليومية والشهرية، يتم تقديم عروض لمدة أيام معينة مثل يومين أو ثلاثة أيام.

عروض العثيم اليوم

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عروض أسواق العثيم اليوم هي تستمر حتى يوم 31 يوليو، وهي تقدم كل شهر لمدة أيام معينة وبها عروض وخصومات قوية ومميزة، ومن ضمن هذه العروض شاي ليبتون 200 كيس ب 24.95 ريال فقط، و قهوة نسكافية ب 19.95 ريال، و شامبو صانسيلك 700 ملي ب 14.95 ريال سعوي، وتساهم أسواق عبد الله العثيم كل عام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم على مدار 6 أيام توزيع أكثر من 6 الآف وجبة، ويمكنكم تصفح مجلة عروض العثيم هنا كاملة، وسنقدم لكم الآن بعض عروض مهرجان مقاضيك، وشراء ما يلزم إحتياجتكم بدون تبذير.

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من خلال رابط مجلة عروض العثيم اليوم يمكنك تصفح الألبوم كاملا، فهذه الصور بعض من العروض فقط وليست كاملة، وستجدد العروض بعد يوم 31 يوليو.