- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إيرانية تتحدى أجهزة الرصد للتحالف وتقتحم أجواء محافظة الحديدة اليمنية .. وهذا أول ’’بيان’’ وأول (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تمكنت طائرة إيرانية الصنع من التحليق فوق سماء محافظة الحديدة اليمنية لمهمة عسكرية خاصة، لكن تم إسقاطها بعد تجاوزها لأجهزة الرصد التابعة للتحالف والقوات المشتركة، لبعض الوقت.
وحول ذلك أصدت القوات المشتركة بيانا قالت فيه إنها أسقطت اليوم الأربعاء طائرة استطلاع مسيّرة إيرانية الصنع تابعة للمليشيات الحوثية أثناء تحليقها جنوب الحديدة غربي اليمن.
وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي الساعة السابعة صباحا عندما تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المشتركة من إسقاطها.
وتعد هذه ثاني طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للمليشيات المدعومة إيرانيا يتم إسقاطها في سماء مديرية الدريهمي خلال الشهر الجاري.
يتزامن ذلك مع خروقات متصاعدة للهدنة الأممية من قبل المليشيات الحوثية في مدينة ومحافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة إيرانية تتحدى أجهزة الرصد للتحالف وتقتحم أجواء محافظة الحديدة اليمنية .. وهذا أول ’’بيان’’ وأول (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.