شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أشهر من التلميح .. صورة فاضحة لـ‘‘والدة حلا الترك’’ عن طريق الجوال غير مستورة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت ​منى السابر​ والدة الفنانة ​حلا الترك​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ونشرها صورة لها بدت فيها من دون حجاب. Advertisements وظهرت السابر في صورة ملتقطة بهاتف الجوال وبدا شعرها يغطي نصف وجهها، وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على تمهيدها لذلك. على الجانب الأخر لم تعلّق السابر على قرار ابنتها بالإنتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

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