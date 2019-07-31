موعد بداية اجازة الحج لعام 1440 في السعودية - عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع العام، والتي ستكون بنهاية دوام يوم الإثنين 4 ذي الحجة، الموافق 5 أغسطس 2019.

وأشارت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، إلى أن العودة للعمل ستكون يوم الأحد 17 من ذي الحجة من العام 1440 هـ، وفقًا لتقويم أم القرى، والتي توافق 18 أغسطس 2019.

من جانبه، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة القادم ( الموافق 2 أغسطس)، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن يوم لجمعة القادمة هي غرة ذي الحجة فلكيا؛ وبذلك يكون يوم الوقوف على عرفة السبت في العاشر من أغسطس، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس وفقا لـ"الحسابات الفلكية".