ممرض بمستشفى عفيف يروي تفاصيل إعادة يد ثلاثيني قطعها منشار لوضعها الطبيعي

تمكن الأطباء في مستشفى عفيف من إعادة يد ثلاثيني إلى حالتها الطبيعية، بعد تعرُّضها للقطع نتيجة استخدام خاطئ لمنشار كهربائي. وتعرض سعودي يبلغ من العمر 35 عامًا لقطع مروع بيده، عندما كان يقطع الحطب مستخدمًا منشارًا كهربائيًّا.

وبعد نقله إلى مستشفى عفيف، تبين للفريق الطبي أنه يعاني من قطع بيده والعضلات والأوتار، فتم التعامل مع الحالة، حتى تمت إعادة اليد إلى مكانها الطبيعي. وقال عضو الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة الممرض فهد غويزي: «وصلت حالة طارئة إلى المستشفى لشاب سعودي يبلغ من العمر 35، وتبين أنه يعاني قطعًا في الأربطة باليد اليسرى». وأضاف: «أدخلناه غرفة العمليات. ونظرًا إلى النزف الذي تعرض له، طلبنا دمًا لتعويضه، ثم أجرينا له عملية استمرت 4 ساعات». وتابع قائلًا: «الحمد لله أعدنا اليد إلى مكانها الطبيعي؛ وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالغني وفهد غويزي السحيمي وماجد بندر العتيبي». وفي وقت سابق، أعلنت صحة الرياض نجاح فريق طبي متخصص برئاسة رئيس القسم أحمد عبدالغني، في إعادة يد مواطن إلى طبيعتها؛ وذلك بعد تعرضها لإصابة بليغة بسبب منشار كهربائي بحسب صحيفة “عاجل”.