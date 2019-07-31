نزيل يعقد قران شقيقته بإدارة سجن بيشة بحضور العريس

وافقت إدارة سجن محافظة بيشة أمس (الثلاثاء)، على عقد قران شقيقة أحد النزلاء، بحضور العريس والمأذون والشهود إلى السجن. وأوضح مدير إدارة السجن، المقدم محمد القحطاني، أن إدارة السجن تعمل على تمكين النزلاء من القيام بشؤون أسرهم ورعايتها، وتيسير الإجراءات والعقبات في مثل هذه الأمور، وفقاً لـ”سبق”.

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