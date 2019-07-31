مواطنة تطلب مساعدة “الدفاع المدني” لدخول شقتها في جدة.. والسبب مفاجئ

أفاد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأن مواطنة ستينية تزن 170 كيلوغرامًا طلبت المساعدة من أجل الوصول إلى شقتها في جدة.

وقال المركز على حسابه في “تويتر”: “طلب مساعدة من ذوي مواطنة مريضة بالسمنة تبلغ من العمر 60 عامًا وتزن 170 كيلوغرامًا، وذلك للصعود إلى شقتها في محافظة جدة”. وأوضح المركز أن الشقة واقعة في حي المروة، مؤكدًا أنه تم تقديم الخدمات اللازمة للمواطنة “من قبل الدفاع المدني”.