سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، غدًا الخميس، سماءً غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية .

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

في السياق ذاته، توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن ارتفاع درجات الحرارة نهارًا حتى نهاية هذا الأسبوع، موضحًا أنه خلال هذه الأيام ‏ستكون الحرارة مرتفعة نهارًا مع رياح سموم في الليل، وتستمر إلى نهاية هذا الأسبوع.

وتابع الزعاق قائلًا: «سنعيش الأسبوع المقبل حرارة معتدلة جدًّا مع اختفاء رياح السموم، وتخف الحرارة بالتدريج حتى نهاية الأسبوع».