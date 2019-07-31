أمير المدينة يستقبل مدير الدفاع المدني ويدشن مبادرة «ليش نجازف»

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدني.
وخلال اللقاء، أكد أمير المنطقة أهمية دور الدفاع المدني في توفير السبل الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن، زوار المسجد النبوي الشريف، مشددًا على الجاهزية التامة للدفاع المدني في المنطقة وسرعة الإنجاز؛ ما أسهم في ندرة الحوادث.
وأكد أمير المنطقة، ما تبذله المديرية العامة للدفاع المدني من جهود حثيثة في تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من اهتمام وعناية لراحة ضيوف الرحمن.
واستمع أمير المنطقة، خلال اللقاء لشرح عن خطة المديرية لحج هذا العام، والتي روعي فيها توفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.
من جهة أخرى، دشن أمير المنطقة مبادرة «ليش نجازف» بحضور الفريق سليمان العمرو، ووكيل جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري، وعميدة معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة الدكتورة هنادي زاهد. وتهدف المبادرة إلى زيادة مستوى الوعي في المجتمع بمخاطر
«المجازفة»، وتنبع أهمية المبادرة من حرص المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع جامعة طيبة، ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات، على تعزيز ونشر ثقافة السلامة الوقائية والحماية من المخاطر بالمجتمع.
وأعرب مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة، على ما يوليه من دعم واهتمام لقطاع الدفاع المدني بالمنطقة؛ لأداء مهامه على الوجه الأمثل، مؤكدًا الحرص على تطبيق نظم ومعايير الجودة في أعمال الحج من خلال عدد من البرامج التقنية والتطبيقات الإلكترونية.
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