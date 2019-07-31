بالصور.. «مشاريع السيول» بالعاصمة المقدسة تُنهي صيانة قنوات تصريف الأمطار

أنهت الإدارة العامة لمشاريع السيول بأمانة العاصمة المقدسة، صيانة وتهيئة قنوات تصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول بالمشاعر المقدسة.

وشملت الأعمال صيانة ونظافة شبكة تصريف السيول في مشعر منى بطول 84 ألف متر، و مشعر مزدلفة بطول 49 ألف متر، ومشعر عرفات بطول 27 ألف متر، وذلك عن طريق مقاولي المشاريع التابعة للإدارة العامة لمشاريع السيول .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمشاريع السيول المهندس طلال الحسيني، أن هناك عدداً من المشاريع الجديدة يجري تنفيذها في عدد من المواقع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، موضحًا أن المشاريع الجديدة ستسهم في احتواء مياه الأمطار والسيول، ودرء الأخطار التي قد تنجم عن تدفق السيول بكثافة في مواسم الأمطار، مع توسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكد الحسيني، أن الأمانة حريصة على إنجاز المشروعات المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن.