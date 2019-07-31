«البيئة» تدعم الترقيم الإلكتروني للإبل بخدمات بيطرية بـ46.5 مليون ريال‬

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، عقد «تقديم خدمات بيطرية لترقيم وتسجيل الإبل إلكترونيًّا»، مع شركة متخصصة، بقيمة إجمالية بلغت 46,551,960 ريالًا، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا.

وأوضحت «البيئة» أن العقد يهدف إلى تقديم الخدمات البيطرية للإبل عند ترقيمها إلكترونيًّا، للتأكد من صحتها وسلامتها جسديًّا، والسيطرة على تفشي الأمراض والأوبئة، إضافة إلى المحافظة على الصحة العامة عبر التحكم بالأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أنها مكّنت مؤخرًا المنشآت البيطرية من تقديم خدمة ترقيم الإبل عبر التسجيل الإلكتروني على الرابط http://cutt.us/1E5Om، إنفاذًا لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة.

وأضافت: «المشروع يستهدف إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وحصر أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرقات».