متحدث إمارة تبوك: ما ورد بوسم «تبرئة قاتل ومغتصب أمي» غير صحيح تمامًا

أوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقه تبوك علي القحطاني أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم «#تبرئة_قاتل_ومغتصب_أمي»، فإن ما ورد بهذا الوسم غير صحيح تمامًا.

وأضاف القحطاني أن ما ورد بهذا الوسم لا يتفق مع حيثيات القضية التي وقعت قبل عدة سنوات.

وبيّن أن المتهم أحيل للتحقيق لدى جهات التحقيق وبعد استيفاء كل جوانب التحقيق بما فيها تقرير الطب الشرعي، أحيلت القضية إلى المحكمة الشرعية وصدر بحقه حكم شرعي، وتم تأييده من محكمة الاستئناف ونفذ الحكم، ومن ثم أطلق سراحه.