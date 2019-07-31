رئيس الإفتاء التركي: تطور كبير في خدمات ضيوف الرحمن

أشاد رئيس مجلس الإفتاء برئاسة الشؤون الدينية التركية، رئيس الإرشاد والتوعية للحجاج الأتراك، الدكتور أكرم كلاش، بخدمات المملكة لتسهيل الحجاج الأتراك، ملاحظا تناميا كبيرا في جودة الخدمات، مستدلا بالمشروعات العملاقة كجسر الجمرات وغيرها، التي كان لها أكبر الأثر في أن يؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان. وأبان كلاش، خلال زيارته المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، ولقائه رئيسها المطوف طارق عنقاوي، أن الهدف من هذا الزيارة هو بحث تطوير الخدمة المقدمة لقرابة 80 ألف حاج تركي سيؤدون فريضتهم هذا العام. وأضاف «منذ سنوات ونحن نتعامل مع المؤسسة، ونجد منهم كل التعاون والمساعدة، ونحن هنا كي نقدم الشكر والعرفان للقائمين على خدمة الحجاج الأتراك، بكل إخلاص وتفانٍ».



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