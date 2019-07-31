نسائية جنوب آسيا تشارك في ترحيل ضيفات الرحمن إلى المدينة

جريا على عادات المطوفين المكية الأصيلة في كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال لضيوف الرحمن والاحتفاء بهم من أولى ساعات وصولهم، شاركت فجر أمس، اللجنة النسائية التطوعية بمكتب الخدمة الميدانية 129 التابع لمؤسسة جنوب آسيا، بحضور رئيس المكتب المطوف ماهر جمل الليل، ومحمد جمل الليل، عبدالله مليباري، وأمجد جمل الليل، وعضوات اللجنة النسائية التطوعية بالمكتب هديل جادالله، لمى ماهر، لانا ماهر، وهنوف مليباري، في ترحيل ضيفات الرحمن إلى المدينة المنورة لقضاء 40 صلاة فيها بما يعادل 8 أيام بلياليها، وذلك في إطار العناية والرعاية بضيفات الرحمن وتعزيز دور المرأة المطوفة المتطوعة في خدمتهن والوقوف على احتياجاتهن قبيل ترحيلهن للمدينة المنورة. وأكدت المطوفة لمى جمل الليل، أنها ورثت مهنة الطوافة من والدها وجدها، فالمرأة المطوفة كانت وما زالت تقف جنبا إلى جنب في خدمة ضيفات الرحمن واستقبالهن وترحيلهن والوقوف على احتياجاتهم لتوفير أعلى مستوى من الراحة والطمأنينة لهن، سعيا لتقديم خدمات متميزة تليق بشرف خدمة الحجاج وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، التي تصب في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء والإحسان في خدمة ضيوف الرحمن. وبين المطوف ماهر جمل الليل، أن اللجنة النسائية التطوعية بالمكتب قدمت هذا العام العديد من البرامج والمبادرات التي تصب في خدمة ضيوف الرحمن تطوعا بكل احتراف وتجويد، ونقلت هذه الصور المشرفة من مكة المكرمة إلى العالم الإسلامي. وأعربت ضيفات الرحمن البالغ عددهن 80 حاجة من دول بنجلاديش وباكستان والهند، عن سعادتهن وهن يلتقين بأسرة المطوف ويتجاذبن معهن الحوار، ويتناولن معهن وجبة الإفطار ويتلقين منهن الهدايا التذكارية قبيل ترحيلهن للمدينة المنورة.



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