السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزر فانواتو في المحيط الهادئ



بورت فيلا 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر جزر فانواتو في المحيط الهادئ​​​.

وأفادت عدة مواقع لرصد الزلازل أن الزلزال وقع الساعة 15.02 بتوقيت جرينتش على بعد 66 كيلومتراً من بلدة نورسوب في أرخبيل فانواتو، على عمق 192 كيلومتراً، وبلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر.

ولم يصدر أي إنذار حول حصول تسونامي .

// انتهى //

19:42ت م

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