السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يحتفي بوزير الإعلام



إسلام آباد 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، الليلة الماضية، حفل استقبال في البيت السعودي بإسلام آباد، تكريماً لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة الذي يزور باكستان حالياً.

حضر الحفل الوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام، وعدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية الباكستانية، والملاحق ومديرو المكاتب بسفارة المملكة العربية

// انتهى //

19:25ت م

0222



إسلام آباد 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، الليلة الماضية، حفل استقبال في البيت السعودي بإسلام آباد، تكريماً لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة الذي يزور باكستان حالياً.حضر الحفل الوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام، وعدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية الباكستانية، والملاحق ومديرو المكاتب بسفارة المملكة العربية السعودية // انتهى //19:25ت م0222

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