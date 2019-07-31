السعودية اليوم / أمين جدة يعتمد عددًا من المشاريع البلدية بمحافظة خليص



مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

‏اعتمد معالي أمين محافظة جدة صالح التركي, عددا من المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة خليص بعد أن قامت إدارة المشاريع بمتابعة رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي بدراستها وطرحها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عماد الصبحي, أن المشاريع تتضمن تنفيذ مشروع صيانة الحدائق والمزروعات وشبكات الري بمبلغ ٢،٤٦٢،٣١٣ ريالا وكذلك تنفيذ مشروع صيانة الملاعب بمبلغ ١،٢٧٥،٨٠٢.٠٥ ريال , إلى جانب تنفيذ مشروع صيانة الشوارع والأرصفة بمبلغ ٣،١٨٩،٠٠٠ ريال, بالإضافة إلى تنفيذ شروع ردم المستنقعات بمبلغ ٧٨٩،٠٠٠ ريال .

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19:18ت م

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