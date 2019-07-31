حج / لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة تصدر تقريرها اليومي



المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1440هـ الموافق 31 يوليو 2019م واس

أصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة أمس تقريرًا أعدته حول عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة، حيث بلغ عددهم 745,472 حاجًا، وبلغ عدد الحجاج المغادرين 547,301 حاجًا، وبذلك يكون عدد الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة 198,132 حاجًا.

وأبرز التقرير نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، حيث تعد الجنسية البنغلادشية الأكثر بعدد حجاجها، بواقع 36,831 حجًا، يليها الحجّاج من الجنسية الباكستانية بواقع 21,785.

وبلغ عدد الحجاج القادمون عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وفقاً للتقرير 559,685 حتى يوم أمس، فيما ومثلت نسبة الأشغال في 590 مبنى من دور الايواء 57,05%.

وحول الخدمات الصحية، أشار التقرير إلى أن 5432 حاجًا، استفادوا من الخدمات الصحية المقدمة، حيث جرت معاينتهم الصحية في المنشآت الطبية المجهزة بمثالية في منطقة المدينة المنورة، بينما نُوّم 98 حاجًا، وجرى التعامل مع 162 حالة إسعافية.

يذكر أن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في طيبة الطيبة، تواصل جهودها وفق خطط تشغيلية خاصة بموسم حج هذا العام 1440هـ، راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والميدانية في مختلف الإدارات والمحطات والمراكز واللجان التابعة لكل قطاع، بهدف توفير كل ما يحتاجه الحجاج ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بيسر وطمأنينة وروحانية، الأمر الذي طالما حثت عليه ووجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة حثيثة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، الذي ما انفك يؤكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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18:34ت م

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