السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة



بيروت 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم, في بيروت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة فرانسيس فانون.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجال الطاقة.

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18:28ت م

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